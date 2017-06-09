ما حقيقة أرقام “قوى الأمن” المنتشرة على الـ social media؟

إنتشرت على موقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الناشطين أرقام هواتف لقوى الأمن الداخلي، تطلب من المواطنين وفي حال تعرضوا لاي إشكال أو سحب سلاح على الطريق الإتصال بالعقيد جوزف مسلم على الرقم: 70242492، أو بالعقيد جهاد الأسمر على الرقم: 70244320.

ولاحقاً، أعلنت “قوى الامن الداخلي” في بيان، ان “عددا من المواطنين يتناقلون عبر تطبيق whatsapp رسالة تدعو إلى الاتصال بضابطين في قوى الامن الداخلي للتبليغ عن أي إشكال.

يهمّ قوى الامن الداخلي التأكيد انه عند أي طارئ يرجى الاتصال بالـ112، وفي حال وجود أي شكوى لا تستدعي التحرك الفوري يمكن التواصل مع شعبة العلاقات العامة وموقع قوى الامن www.isf.gov.lb عبر خدمة “بلّغ” أو على حسابي التواصل الاجتماعي على “فيسبوك” و”تويتر”.

نتمنى على من وصلته الرسالة المذكورة إعادة هذا التوضيح إلى مرسليها. يرجى التعميم”.