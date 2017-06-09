دعم الصين الكامل لانضمام ايران لمنظمة شنغهاي

جدد وزير الخارجية الصيني ‘وانغ يي’ خلال لقائه نظيره الايراني محمد جواد ظريف في العاصمة الكازاخية استانا دعم بلاده لعضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون.

وخلال اللقاء الذي جرى مساء الخميس ادان وزير الخارجية الصيني الاعتداءين الارهابيين اللذين وقعا في طهران الاربعاء، معربا عن المواساة للحكومة والشعب الايراني.

واكد ‘وانغ يي’ دعم بلاده لعضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية الكاملة في منظمة شنغهاي، مثمّنا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمشروع حزام “واحد طريق واحد” المتضمن مشروع الصين لطريق الحرير الجديد.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن سروره لانتخاب الرئيس روحاني لولاية رئاسية ثانية.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء عن العلاقات الثنائية والتعاون المصرفي وصادرات المنتوجات البتروكيمياوية الايرانية الى الصين، والاتفاق النووي والازمة الحاصلة بين بعض الدول العربية في الخليج الفارسي والتأكيد على طريق الحوار بين الطرفين لحل المشاكل القائمة.

ويزور ظريف استانا للمشاركة في اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الاقليمي، وكذلك للحضور في مراسم افتتاح المعرض الدولي “اكسبو 2017”.