اجتماع “الخارجية” لم يُبَدِّل شيئاً في موقف “الوطني الحر”

كشفت مصادر وزارية ان الاجتماع الذي انعقد في وزارة الخارجية الأربعاء لم يُبَدِّل شيئاً في موقف “التيار الوطني الحر” من احتساب “الصوت التفضيلي” وتخصيص ستة مقاعد نيابية للمغتربين، فيما الثنائي الشيعي بقي على رفضه هذين المطلبين.

وذكرت هذه المصادر ان هذا الاجتماع لم يكن مقررا اغن تشارك “القوات اللبنانية” فيه وأنه كان مخصصا لإبلاغ وزير الخارجية جبران باسيل “رسالة معينة” من حزب الله، وقد انضم اليه لاحقاً الوزير علي حسن خليل، ثم انضم الى المجتمعين في أواخره مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري الذي التحق أمس برئيس الحكومة في مكة حيث يؤدي مناسك العمرة، ويتوقع ان يعودا الى بيروت اليوم.