أوساط نيابية في “المستقبل”: تصاعد الأزمة لن يكون في مصلحة أحد

كشفت أوساط نيابية بارزة في “تيار المستقبل” لـ”السياسة”، أن عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية ستعيد الحرارة إلى حركة الاتصالات بين القيادات، في سياق العمل على تذليل ما تبقى من عراقيل لإخراج قانون النسبية إلى حيّز الوجود قبل الدخول في المحظور والوصول إلى الحائط المسدود.

وحذرت من أن تصاعد الأزمة “لن يكون في مصلحة أحد وستكون له انعكاسات سلبية على البلد”، مشددة على أن الحل لن يكون إلا من خلال تقديم تنازلات من جميع الأطراف لإنجاح التسوية وإنقاذ البلد من الانهيار.

وتعول الأوساط على تفاهم إفطار بعبدا الأخير في إيجاد حل للعقبات القائمة في الأيام القليلة المقبلة، لأنه من غير المسموح التفريط بهذا التفاهم وأخذ الأمور إلى مكان آخر لا يريده اللبنانيون.