حزب المحافظين يفوز بالانتخابات البريطانية ويخسر الغالبية المطلقة

فاز حزب المحافظين بالانتخابات البريطانية من دون الحصول على أغلبية مطلقة.

وأشارت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى إعادة انتخاب كل من زعيمة الحزب المحافظ، رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وأكبر منافسيها زعيم حزب العمال جيريمي كوربين إلى البرلمان.

وأعلنت ماي، يوم الجمعة، أنه في حال فاز حزبها في الانتخابات، فسيكون من مهامه جلب الاستقرار إلى بريطانيا، كما أكدت أن خروجا ناجحا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعتبر من أولويات حزب المحافظين، وأعربت عن ثقته بتحقيق ذلك في حال الفوز.

من جانبه أعلن كوربين أن نتائج الانتخابات المعروفة حتى الآن تدل على فقدان المحافظين ثقة الناس، ودعا رئيسة الوزراء ماي إلى تقديم الاستقالة.