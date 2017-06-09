ألمانيا: لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد

دعا نائب وزير الخارجية الألماني إلى عدم إضاعة الوقت والبدء في التفاوض على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما باتت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تكافح للاحتفاظ بمنصبها في أعقاب الانتخابات العامة.

وقال عضو الائتلاف الديمقراطي الاشتراكي مايكل روث بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتلفزيون (زد.دي.إف) إن هناك حاجة للبدء في المفاوضات في أقرب وقت ممكن لأن الوقت يمر.

وأضاف:”بغض النظر عن سؤال من سيشكل الحكومة في بريطانيا الوقت يمر أمامنا أقل من عامين للتفاوض على الخروج ومن ثم علينا ألا نضيع أي وقت الآن”.