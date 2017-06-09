طبيب يخالف وزوجته القانون.. أدوية وحليب وإبر منتهية الصلاحية.. وحاصباني يوقف المهزلة

صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني البيان الآتي:

بناء على معلومات وردت الى وزارة الصحة العامة، تحرك فريق من الوزارة الى منطقة دوحة عرمون – الشويفات – القبة وكشف على منزل طبيب غير لبناني بحضور القوى الامنية حيث تبين انه يزاول المهنة مع زوجته وهي طبيبة تحمل الجنسية نفسها خلافا للقانون من دون اذن مزاولة مهنة. ووجد فريق الوزارة معدات طبية وكميات من الادوية وحليب اطفال وابر للحقن منتهية الصلاحية. كما تبين ضلوع صيدليتين في المنطقة بارسال الادوية المنتهية الصلاحية للطبيب بغية تصريفها.

وتم بناء على قرار وزير الصحة العامة غسان حاصباني اقفال العيادة وتحويل الملف الى النيابة العامة التمييزية وكذلك تحويل الصيدليين الى التفتيش الصيدلي في الوزارة.