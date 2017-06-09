تدابير سير في الحدت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه ضمن مشروع تطوير النقل الحضري، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأشغال تزييح تقاطع الصنوبرة – الحدت ضمن محافظة جبل لبنان، وذلك من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي، اعتباراً من تاريخ 12 حزيران 2017 ولغاية 15 منه.

وستؤدي هذه الأعمال الى قطع مسرب واحد على الطرقات المذكورة.

ودعت المديرية المواطنين الى التقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.