اوساط “الثنائي” الشيعي: القرار بانجاح “تفاهم بعبدا” متخذ ولا عودة الى الوراء

اكدت اوساط “الثنائي” الشيعي لـ”الديار” ان القرار بانجاح “تفاهم بعبدا” متخذ ولا عودة الى الوراء، التفاصيل المتبقية يعرف التيار الوطني الحر ما هو مقبول منها، وما هو غير مقبول، وغير قابل للمساومة، كل ما هو عنوانه “طائفي” ويعيد الامور الى القانون “الارثوذكسي” لن يمر، سواء في الصوت التفضيلي او العتبة الوطنية، وثمة امور اخرى تحتاج الى نقاش مستفيض لا يمكن حسمها فيما تبقى من وقت، ومنها مسالة المقاعد المخصصة للمغتربين، وبراي تلك الاوساط فان ما تحقق من انجاز على المستوى المسيحي من حيث تعزيز التمثيل امر لا يستهان به ومن غير المتوقع ان يضحي التيار الوطني الحر بهذا الانجاز، ولذلك ثمة امل كبير بالتفاهم.