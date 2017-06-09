كنعان: نحن على طريق إنتاج قانون الانتخاب بأقرب فرصة

أكد أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان في تصريح بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية مع الوزير جبران باسيل وحضور نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، وخصص للبحث في ملف قانون الانتخاب، ان “التنسيق بموضوع قانون الانتخاب قائم بشكل كامل والموضوع الأساسي هو انتاج قانون الانتخاب بأقرب فرصة”، موضحاً أن ” هناك أفكاراً تأخذ مداها وهناك إيجابية في التعاطي”.

وشدد على ان “هدفنا من كل المشاريع التي طرحناها هو تصحيح التمثيل، وهمّ “التيار” و”القوات” مشترك، وهناك وسائل وطريقة عمل وهناك تفاوض يتم مع “القوات”، والهدف واحد”. وأشار إلى ان “تأجيل جلسة مجلس النواب الاثنين أمر يعود لرئيس المجلس نبيه بري، ويعود لما سيتم تحقيقه من اليوم حتى ذلك اليوم”، معتبراً انه “لو لم يكن هناك امكانٌ للتوصل لحلول للأمور العالقة لما كنا حاولنا، ونستطيع ان نقول إننا على طريق انتاج قانون الانتخاب بأقرب فرصة وهذا أمر يتوقف على التجاوب مع طروحاتنا”.