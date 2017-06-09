قتلى وجرحى بإطلاق نار في محافظة إيلام غربي إيران

افادت قناة “روسيا” اليوم عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في بلدة بدرة بمحافظة إيلام غربي إيران، قرب الحدود العراقية.

يذكر أنه وقع هجومين قبل يومين استهدفا بشكل متزامن مقر البرلمان الإيراني في طهران ومرقد الإمام الخميني قرب العاصمة.

وبدأ الهجومان بإطلاق نار عشوائي ، ومن ثم فجّر انتحاريان نفسيهما في مقر البرلمان وفي المرقد على حد سواء. وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن جماعات إرهابية كانت وراء الهجومين، وكشفت عن تحييد مجموعة أخرى قبل تنفيذها هجوما ثالثا.وأعلن تنظيم داعش، في بيان نشرته وكالة “أعماق”، مسؤوليته عن العمليات الارهابية التي شهدتها طهران.