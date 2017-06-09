بالفيديو: إيران شيعت ضحياها

خرج عشرات الألوف في العاصمة الإيرانية طهران اليوم، عقب صلاة الجمعة، في مراسم تشييع ضحايا الهجومين على مبنى البرلمان وضريح الإمام الراحل الخميني.

وشارك في التشييع كبار المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني إلى جانب العديد من الوزراء والنواب.

وتلا كلمة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي رئيس مكتبه محمدي كلبايكاني، كما ردد المشاركون في التشييع هتافات ضد الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، ليتم نقل الجثامين بعد ذلك إلى مقبرة “جنة الزهراء” جنوب العاصمة طهران.