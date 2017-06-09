وزارة الاستخبارات الإيرانية: توقيف عشرات من “عملاء داعش” في البلاد

أعلنت وزارة الاستخبارات وموقع “ميزان اونلاين” الإلكتروني المقرّب من السلطة القضائية في ايران، ان عشرات “العملاء” الذين ينتمون الى تنظيم “داعش” قد اعتقلوا في أنحاء البلاد بعد اعتداءات أول من أمس في طهران.

وجاء في بيان لوزارة الاستخبارات: “ان 41 شخصاً اعتقلوا في طهران وفي محافظات كرمنشاه وكردستان واذربيجان الغربية”، الواقعة جميعاً في الشمال الغربي القريب من الحدود مع العراق وتركيا.

وذكرت الوزارة ان بين هؤلاء “عملاء” للتنظيم و”فرقا عملانية” وأبرز منسقيهم.

وأضافت الوزارة انه تم ضبط “وثائق ومعدات مخصصة لتنفيذ عمليات ارهابية”.

وقبيل صدور هذا البيان، كان موقع “ميزان اونلاين” قد أعلن اعتقال 9 أشخاص على صلة بتنظيم “داعش”.

وقال الموقع ان 7 اعتقلوا خلال عملية نفذت مساء أمس في محافظة فارس واثنين آخرين صباح اليوم في محافظة كرمنشاه.

وتضاف هذه الاعتقالات الى اعتقال 5 “مشتبه فيهم” أوقفوا في مكاني وقوع اعتداءات الأربعاء التي استهدفت مجلس الشورى ومرقد الإمام الخميني.

ومنذ وقوع تلك الاعتداءات التي أعلن “داعش” مسؤوليته عنها، شنّت قوى الأمن في كل أنحاء البلاد حملة لتعقّب المتواطئين والشبكات المفترضة لمنفذيها.

وقبيل إعلان موقع “ميزان اونلاين” هذه الاعتقالات، كان وزير الاستخبارات محمد علوي أكد التعرّف الى عدد كبير من المتطرفين. وأضاف أن الأماكن التي كانوا يتجمعون ويختبئون فيها باتت معروفة، وقد عثر فيها على تجهيزات وعبوات وأحزمة ناسفة.

من جهة اخرى، عثر في محافظة كرمنشاه على سيارة متروكة فيها 22 مسدساً على الأقل.