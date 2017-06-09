20 قتيلا على الأقل بتفجير انتحاري في سوق جنوب بغداد

قتل 20 شخصا وأصيب 34 آخرون على الأقل بجروح، اليوم، في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف سوقا في بلدة المسيب جنوب بغداد، حسبما أفادت تقارير امنية وطبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أن “اعتداء إرهابيا (نفذه) انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في السوق الكبيرة لقضاء المسيب أدى إلى استشهاد 20 مواطنا”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 11 شخصا.

وأكد ضابط برتبة نقيب في شرطة المسيب وتقرير طبي في المستشفى المحلي “إصابة 34 شخصا بجروح في الهجوم” وسط بلدة المسيب على بعد حوالى 60 كيلومترا إلى جنوب بغداد.

وقال شاهد عيان كان قرب موقع الانفجار ل”وكالة الصحالفة الفرنسية”: “رأيت شخصا يرتدي ملابس رياضية ويسير بارتباك وبعد دقائق وقع الانفجار وكان هذا الشخص بين القتلى”.

وذكر شاهد آخر صاحب محل تجاري وسط السوق: “رأيت على بعد حوالى 40 مترا، كتلة من النار ارتفعت وسط حشد من الناس وتطايرت بعدها جثث الضحايا”.

اضاف: “ان البعض هرب راكضا فيما تصاعدت النيران من جسده فيما تناثرات أشياء في كل مكان”.