البرلمان الياباني يسمح بتنازل الإمبراطور عن العرش

أقر البرلمان الياباني، الجمعة، قانونا يسمح بانسحاب الإمبراطور أكيهيتو (83 عاما) من العرش.

ويتيح القانون لأكيهيتو إمكانية التنازل عن العرش في غضون 3 سنوات في واقعة هي الأولى من نوعها منذ 200 عام.

ومن المتوقع أن يتنازل أكيهيتو عن عرشه لابنه وولي العهد الأمير “ناروهيتو” (57 عاما) في 2018.

وتغيير قانون العائلة الإمبراطورية، التي تحدد قواعد خلافة الإمبراطور، يتطلب موافقة البرلمان الياباني.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلن الإمبراطور “أكيهيتو” في بث حي، رغبته في التنازل عن العرش بسبب تقدمه في السن ومشكلات صحية يعانيها.

وصعد “أكيهيتو” الوارث الـ 125 لعرش “الأقحوان” الذي يمتد لحوالي ألفين و600 عام، عقب وفاة والده “هيروهيتو” عام 1989.

وفي العام 2002، تم الكشف عن إصابة “أكيهيتو” بسرطان البروستات، كما أجرى الإمبراطور عملية قلب في 2012.

تجدر الإشارة إلى أن أحدا من أباطرة اليابان لم يتنازل عن العرش منذ 200 عام.