باسيل إستقبل سفيرا الإمارات ومصر والقائم بالأعمال بالإنابة السعودي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الوزارة سفيري دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد سعيد الشامسي، وجمهورية مصر العربية نزيه النجّاري، والقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية السعودية سلطان السباعي.

وكان الوزير باسيل قد رد صباحا على سؤال حول موقفه مما يجري بين الدول الخليجية وقطر وقال: “إنّ لبنان لا يسعى الا الى التوفيق بين اخوانه العرب ولا يتدخل في شؤون الدول الصديقة والدول العربية ويتمنى أن يحل الحوار والتفاهم والحلول الديبلوماسية بدل الصراع، لأن مبتغانا في النهاية هو محاربة الإرهاب والقضاء على التطرّف وإحلال السلام والتفاهم وصولاً الى الإزدهار بين الدول العربية الشقيقة احتراماً لميثاق جامعة الدول العربية.”