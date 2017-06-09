فندق جفينور روتانا يستضيف الإعلاميين على مائدة الإفطار

في إطار النشاطات المستمرة التي يقيمها فندق للشركاء الاعلاميين وبمناسبة حلول رمضان المبارك، أقام فندق جفينور روتانا إفطارا مميزا في الثامن من حزيران في مطعم Olive Garden Restaurant & Terrace الذي غص بالحاضرين.

وتخلل اللقاء كلمة ألقاها السيد جوزيف القوبا نائب الرئيس الإقليمي للمجموعة في قطر ولبنان والكويت وتركيا والكونغو وسوريا والمدير العام لفندق جفينور روتانا بيروت رحب فيها بالإعلاميين قائلا: ” أتشرف بلقائكم وأنا مسرور بتلبيتكم الدعوة لإختبار أروع الإفطارات اليومية التي يقيمها فندق جفينور روتانا والتي تعكس أجواء رمضان المباركة وأتمنى لقائكم مجددا وقريبا”.

إلى جانب الطعام اللذيذ، استمتع الحاضرون بأنغام العود الحية التي عزفت وشاركوا في سحب لربح سفرة الأحلام إلى الإمارات العربية المتحدة.