طعمة:”قوى الأمن” ضمانة للاستقرار والامان

اعتبر النائب نضال طعمة أن قوى الأمن الداخلي تبقى ضمانة للاستقرار والأمان، وقد أثبتت هذه القوى من خلال حكمة قيادتها، ومناقبية ضباطها، وتضحيات عناصرها، أنها أمست الرقم الصعب في مواجهة الإرهابيين وملاحقة شبكاتهم، وفي حفظ الأمن وترسيخ صورة لبنان الحضارية التي نحتاجها جميعا، ونتوق إلى انعكاساتها الإيجابية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف: “يشكل الحضور القوي لمؤسسات الدولة تأكيدا لخيار الشرعية، فدولة القانون مرهونة شئنا أم أبينا بقوة القوى الامنية الشرعية، وتراجع دور هذه القوى إنما يعكس تراجع الدولة ومشروع قيام الدولة”.

واشار إلى ضرورة التشديد على يد قيادة قوى الأمن الداخلي، والتقدم بالمعايدة القلبية من جميع العناصر والرتباء والضباط، آملين ان يتبلور مشروع لبنان الدولة بتضحياتهم وعطاءاتهم.

وختم: “كل عام وأنتم بألف خير ودمتم حماة الكرامة وحفظة العزة والضامنين لمستقبل هذا البلد”.