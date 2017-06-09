إستفتاء كردستان.. تركيا: هذا “خطأ فادح” والعراق: لا يمكن لأي طرف أن يحدد مصير البلد

حذرت تركيا، الجمعة، من أن قرار رئاسة إقليم كردستان العراق تنظيم استفتاء حول الاستقلال في 25 أيلول المقبل يشكل “خطأ فادحاً”.

في وقت أكّد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تعليقا على توجه حكومة كردستان العراق لإجراء الاستفتاء ، أن أي قرار يخص مستقبل البلاد هو قرار عراقي ولا يخص طرفا دون غيره.

وأعلن المتحدث باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي في بيان صدر الجمعة: “الدستور يمثل مرجعية قانونية وسياسية لتحديد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق”.

وتابع قائلا إن “أي قرار يخص مستقبل العراق يجب أن يراعي النصوص الدستورية “.

وشدد على “ضرورة أن يكون لجميع العراقيين كلمتهم بخصوص مستقبل وطنهم ولا يمكن لأي طرف أن يحدد مصيره بمعزل عن الآخرين”.

وكان رئيس ديوان إقليم كردستان فؤاد حسين قد اجتمع أمس الخميس مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم، لمناقشة التحضيرات لإجراء الاستفتاء والانتخابات هناك