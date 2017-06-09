تنسيق روسي إيراني بشأن الأزمة القطرية وتداعياتها على سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقاء عقده في أستانا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تطابق موقف البلدين بشأن ضرورة تسوية الأزمة حول قطر عن طريق الحوار.

وأكّد لافروف للصحافيين في معرض تعليقه على لقائه بظريف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أستانا: “تحدثنا عن إحراز تقدم في التسوية السورية وحول التأثير الذي قد تأتي به التطورات حول قطر على هذه العمليات وعلى جهودنا المشتركة في هذا السياق”.

واستطرد قائلا: “كما قال رئيسنا ومسؤولون روس آخرون، ندعو إلى تسوية الأزمة القطرية وراء طاولة الحوار من أجل إزالة كل ما يبعث على القلق عن طريق المباحثات. وتتخذ إيران موقفا مماثلا”.