مصادر “القوات”: نقطة وحيدة عالقة

اكّدت مصادر “القوات اللبنانية” ليل الخميس انّ الامور انتهت، وتحدّثت عن نقطة وحيدة عالقة تتمثّل بالصوت التفضيلي بين القضاء والدائرة، حيث يطالب “التيار الوطني الحر”وتيار “المستقبل” بأن يكون الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، فيما تطالب “القوات” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وحركة “امل” و”حزب الله” بأن يكون في الدائرة. ولوّحت باللجوء الى التصويت اذا لم تتمّ معالجة هذه النقطة العالقة.

وقالت المصادر لـ”الجمهورية”: “حان الوقت للدعوة الى جلسة حكومية من اجل اقرار مشروع قانون الانتخاب وإحالته الى مجلس النواب”. اضافت: “نكاد نقول انّ العقد انتفت وأنّ المشروع اكتمل، أمّا ما تبَقّى فيتمّ حلّه في الجلسة، وإذا كان هناك نقطة عالقة، علماً أنّ الامور باتت منتهية، فيمكن اللجوء الى التصويت عليها”.

وإذ كرّرت المصادر حديثَها عن بقاء “نقطة وحيدة عالقة”، اكّدت “وجود إصرار لدى كلّ المكوّنات على ان يتمّ حلّها بالتوافق، من اجل ان يكون موقف الحكومة موحّداً بقانون مفصلي ومصيري هو من إنتاج لبناني ويُعدّ إنجازاً وطنيا. ولكن في حال لم يُصَر الى تجاوز هذه النقطة العالقة، فالحكومة تضعُ يدها على الملف وتصوّت عليه، وكذلك مجلس النواب. وخَتمت: “الامور انتهت، ولم يعد هناك ايّ مشكلة، فنحن امام ايام لولادة القانون الجديد”.