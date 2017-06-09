ليبرمان: على أميركا الضغط على لبنان لطرد قادة حركة “حماس” من أراضيها

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الولايات المتحدة، إلى “الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل طرد قيادات حركة “حماس” المقيمة على أراضيها”.

وفي تصريح له بعد لقائه سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لفت ليبرمان إلى “أنني أكدت خلال لقائي مع هايلي، أن حركة “حماس” أنشأت في لبنان مقرا عملياتيا، يعمل على تنظيم هجمات إرهابية ضد إسرائيل وفي رأيي، من المهم أن تضغط الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية لطرد مقاتلي حماس من أراضي هذه الدولة”.

وأشار إلى أنه “بحث مع هايلي الوضع الجيوسياسي في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، والمسائل الأمنية، والحرب المشتركة ضد الإرهاب ومحاولات نزع الشرعية عن الدولة اليهودية في الساحة العالمية، وكذلك التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مؤسسات الأمم المتحدة”، مؤكداً أنه “طلب خلال اللقاء من سفيرة الولايات المتحدة المساعدة في الإفراج عن اثنين من المواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، وكذلك استعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين دار غولدن وآرون شاؤول”.