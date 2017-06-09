ماكرون يلتقي العاهل المغربي الأربعاء المقبل

يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة رسمية إلى المغرب هي الأولى له لبلد عربي منذ وصوله للحكم في أيار الماضي.

وقد أفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن إيمانويل ماكرون الذي سيزور الجزائر في الأسابيع المقبلة، تحدث هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن الملفين الليبي ودول الساحل ومجال التعاون في مكافحة الإرهاب.

كما أفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقوم يومي الأربعاء والخميس 14 و15 حزيران بزيارة رسمية إلى المغرب، سيلتقي خلالها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأضاف:”ماكرون الذي تحدث هاتفيا الخميس مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيزور رسميا الجزائر في الأسابيع المقبلة”.

وأوضح البيان أن الرئيسين استعرضا بشكل خاص الملف الليبي وملف دول الساحل، مذكرا بأهمية العلاقة بين البلدين في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب.

وأكد ماكرون خلال اتصاله الهاتفي مع بوتفليقة تمسكه ورغبته في بناء علاقة صداقة وثقة مع الجزائر، الشريك الاستراتيجي لفرنسا.