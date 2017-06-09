“المناورات” لن تجهض القانون وباسيل تعهّد لنصرالله : لا فراغ

محلياتالجمعة 09 حزيران 2017 “المناورات” لن تجهض القانون وباسيل تعهّد لنصرالله : لا فراغعشرة ايام فاصلة تنهي “مسلسل” “التشاطر” الممل حول القانون الانتخابي، التفاوض على “حافة الهاوية” لم يعد الوصف الدقيق للمرحلة الراهنة، العقد المتبقية سواء تم حلها او بقيت على حالها، لن تؤثر على التفاهمات السياسية الكبرى التي انتجت “ولادة” قانون الدوائر الـ”15”، “فاللعب” الان مضبوط داخل خطوط “الملعب” “البطاقات الحمراء” ممنوعة، “الفولات” القانونية تبقى متاحة حتى نهاية الوقت الاصلي والاضافي، الكل سيخرج راضيا بالنتيجة حتى ولو لم تنجح “تبديلاته” في حسم المبارة لصالحه. هذا التوصيف لاوساط عاملة على خط انضاج القانون الانتخابي، وقد اكدت لـ”الديار” ان لا مصلحة لاحد بنسف هذا الاتفاق، خصوصا ان احدا لا يمكنه ان يتحمل تداعياته السلبية على البلاد، واذا كان التيار الوطني الحر ما يزال يمارس سياسية “رفع الاسقف” فانه لن يستمر في الامر طويلا، خصوصا ان وزير الخارجية جبران باسيل قد تفاهم مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في لقائهما الاخير بان “الفراغ” ممنوع، وهو تعهد بذلك، وهذا كان الجزء الاهم من الاتفاق على “الخمسين” سنة القادمة، كما سربت اوساط “التيار”.كلمات مفتاحية:جبران باسيلحسن نصراللهالمصدر: الديار