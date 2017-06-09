“حزب الله” ضد إضافات باسيل

علِم انّ “حزب الله” يقف ضد الإضافات التي وضَعها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل على قانون الانتخاب، وأعطى مهلة حتى السابع عشر من الجاري، وهو الموعد الذي سترَحّل اليه جلسة 12 حزيران، حيث يفترض ان تكون الامور “إمّا قمحة وإمّا شعيرة”.

الّا انّ بعض الاوساط ابدت اعتقادَها بأنّ الامور قابلة ان تُحسم لمصلحة وضعِ قانون انتخابي جديد إلا إذا استمرّ “التيار الوطني الحر” على شروطه، رافضاً الموقف الذي اعلنه “حزب الله”، سواء خلال اجتماع باسيل بالامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، او في تصريحات نواب الحزب وليس آخرها تصريح النائب نواف الموسوي، علماً أنّ الحزب اعلنَ امس انه لم يبقَ إلّا بعض العقد القابلة للحلّ، وأنه يعمل على تذليلها.