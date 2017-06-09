مواصلة النفط بالهبوط مع استمرار تخمة المعروض

واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي الجمعة عقب الخسائر الحادة التي سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع متأثرة بدلائل واسعة على استمرار تخمة معروض الوقود رغم جهود أوبك الرامية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وقد تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا إلى 66.47 دولار للبرميل منخفضا نحو 12 في المئة عن مستواه عند الفتح يوم 25 أيار حين اتفقت أوبك مع بعض المنتجين المستقلين على تمديد خفض الإنتاج بنحو 8.1 مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار 2018.

غير أن الأسواق العالمية ما زالت متخمة بالنفط.

وقال المحلل لدى “بي.في.إم” أويل أسوشيتس تاماس فارجا للسمسرة في لندن إن التحدي الذي تواجهه “أوبك” أكبر ما توقعه أي أحد قبل أسابيع قليلة.

وأظهرت بيانات أميركية هذا الأسبوع زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام التجارية قدرها 3.3 مليون برميل لتصل إلى 2.513 مليون.

وزادت مخزونات المنتجات المكررة أيضا رغم بداية موسم الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى الذروة.