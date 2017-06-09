تأجيل “الجلسة الاستثنائية” بات حتمياً

مع غياب رئيس الحكومة سعد الحريري عن الساحة الداخلية بسبب أدائه مناسك العمرة في السعودية، غابت أيضاً أخبار قانون الانتخاب، اليوم ، بعد موجة من التشاؤم على خلفية الشروط “التعجيزية” التي يطالب بها البعض.

وقالت مصادر متابعة، إن “تأجيل الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب يوم الاثنين بات واقعاً ملموساً وحتمياً، لأن الأيام المتبقية حتى موعد الجلسة، لا تكفي لتنفيذ الصيغة أو إنهاء الشق التقني في القانون”.

وأضافت أن “إجراء تعديلات دستورية كما يطالب بها “التيار الوطني الحر”، تواجه قبل رفض الأفرقاء السياسيين عليها، رفضاً من النصوص القانونية التي اقترن بها افتتاح الدورة الاستثنائية، وهي ربط الافتتاح بإقرار قانون جديدٍ للانتخابات، أي أن مجلس النواب مكلف فقط بمناقشة وإقرار قانون انتخابي، لا فتح الباب أمام طرح ومناقشة تعديلات دستورية”.