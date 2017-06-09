اوساط “المستقبل”: مغادرة الحريري لاداء مناسك العمرة مؤشر إلى حلحلة الأمور

تؤكد اوساط تيار المستقبل لـ”الديار” عن اسباب مغادرة الرئيس سعد الحريري لاداء مناسك العمرة في هذا التوقيت الحرج، وفي ظل ضيق المهل القانونية، ان هذا الامر يعطي دليلا اضافيا بان الامور ذاهبة الى الحلحة حتى لو بقي الامر معلقا الى “ربع الساعة” الاخير، والحريري لو كان يستشعر خطرا لكان ارجأ زيارته الى السعودية، ولكنه يعتقد ان “الفسحة” الراهنة من الوقت ضرورية لكي يراجع كل طرف مواقفه وخياراته، قبل الدخول في اللحظات الحاسمة التي ستنتهي حكما “بولادة” قانون الدوائر الـ15 على الرغم من المخاض الصعب. كما ان “ملائكة” رئيس الحكومة في بيروت حاضرة لمواكبة اي تطور ازاء الملف الانتخابي، ومن غير المتوقع ان تنحو الامور نحو اي مفاجئة سلبية.