الحريري: استهداف بيروت لن يتوقف وعلينا جميعاً حمايتها

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه “لا شك أنه بعد كل تلك السنوات التي مرت، منذ لحظة استشهاد الوالد رحمه الله وحتى اليوم، هناك العديد من الأمور التي تغيرت في البلد، وهناك الكثير من الأمور تغيرت. قد يكون بعض النفوس تغير، وبعض الصبر نفذ عند الناس، واستهداف بيروت ما قبل استشهاد رفيق الحريري كان دائماً موجوداً، ويبقى إلى ما بعد الاستشهاد ولن يتوقف. إذا كان أحدكم يظن أن استهداف بيروت سيقف في مكان ما فأنا أقول له أنه لا لن يتوقف عند حد، بل سيبقى، ولكن علينا جميعاً أن نحمي بيروت ونعيد استنهاضها ونعيدها كما كانت عليه”.

وأضاف: “في هذا الشأن، لا يمكن لشخص بمفرده أن يقوم بهذه المهمة، البلد كله بحاجة للنهوض اقتصادياً وإنمائياً وبيئياً واجتماعياً. يكفي أن يكون لبنان قد قرر استقبال مليون ونصف مليون نازح سوري، فهذا وحده يضع ضغطاً على كل لبنان وخصوصاً بيروت”.

كلام الحريري جاء خلال رعايته في البيال حفل الإفطار الرمضاني الذي دعا إليه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، في حضور رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، الوزراء: نهاد المشنوق، مروان حمادة، غطاس خوري وجمال الجراح، نواب بيروت، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفاعليات وحشد من ممثلي العائلات البيروتية.

وقال الحريري: “قبل بضعة أيام، في إفطار تيار المستقبل، حدثتكم عن المشاريع التي نعمل عليها بالنسبة لبيروت، إن كان في قطاع الكهرباء أو النفايات أو الحدائق أو كل المشاريع. وكذلك التوظيف سيكون من بيروت، وهذا ما سيحصل في كل الإدارات التي لها علاقة ببلدية بيروت، جميعهم سيكونون بيارتة. بالنسبة إلي، سنوظف بيارتة في الدولة، ربما هناك أماكن يجب أن نقوم بجهد أكبر فيها، وسنفعل ذلك وسنعمل عليها، وإن شاء الله تأخذ بيروت حصتها وحبة مسك”.