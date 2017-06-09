محفوض التقى جعجع: “القوات” أدّت دوراً كبيراً للتسريع في مشروع قانون الانتخاب

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض، في حضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور.

عقب اللقاء، قال محفوض:” ان هاجس قانون الانتخابات هو اليوم “زمبرك” الحياة السياسية في البلد، ومعطيات “الحكيم” حول هذا القانون أننا بتنا أقرب بشكل كبير على إقرار مشروع القانون، طبعاً يوجد بعض التفاصيل التي أخشى أن تتلاعب الشياطين بها، ولكن النوايا في هذا السياق جيدة، وأشير هنا الى ان “القوات اللبنانية” لعبت دوراً كبيراً جداً، والسهر الذي حصل في الآونة الأخيرة للتسريع في مشروع القانون كان لـ”القوات” الباع الطويل في صياغته، لأننا شهدنا في فترة من الفترات ان الأمور عادت الى نقطة الصفر، وأنا لا أقول إنّ الأمور انتهت وصرنا في الخواتيم ولكن مرحلة الرمال المتحركة والأرض التي فيها بعض الألغام قد تجاوزناها، بعد أن كنا سنتجه نحو الستين أو لا قانون نهائياً”.

واعتبر محفوض “ان وزراء “القوات اللبنانية” يثبتون، وليس للمرة الأولى، انهم أبناء الدولة اللبنانية والـestablishment ، من خلال حضورهم، فاللافت أنه لم يستلم أي وزير من “القوات اللبنانية” إدارة ما أو وزارة ما وسمعنا أحداً انتقد أداءه، حتى أنني أسمع ان الأخصام اللدودين لـ”القوات” لا يُشيدون بأي من الوزراء باستثناء وزراء “القوات اللبنانية”، وأتمنى على بقية الوزراء أن يكون صدرهم رحباً وان يسمعوا الانتقاد بقلب مفتوح، والوزير الذي يشعر أنه غير معني بمنظومة الفساد من خلال أدائه وعمله في الوزارة يستطيع أن يعكس هذه النظرية لدى الناس، اذ لا يجوز ان نقول للبنانيين أن الكهرباء والانترنت بخير بينما هما عكس ذلك تماماً”.

وتطرق محفوض الى موضوع ما يجري في المنطقة قائلاً:” على الرغم من أن لبنان كان يرفع شعار الحياد الإيجابي، لا يمكن اليوم ان يتخذ موقفاً محايداً في وقت لم يتخذ موقفاً محايداً تجاه ما يحصل في سوريا، ولا أحد لديه مصلحة في توريط لبنان أكثر في مشاكل المنطقة فأولادنا باتوا مشروع هجرة الى الخارج يقفون على أبواب السفارات، لذا أتمنى اليوم من الدولة اللبنانية قاطبة أن تعيد النظر على مستوى ما يحصل على المستوى الأمني اذ لا يجوز أن يبقى الوضع الأمني متفلتاً، فالخارجون عن سلطة الدولة يؤذون الناس ويجب ضبط هذا الوضع وعلى السياسيين ألا يضعوا مظلة فوق رأس أي من المتهمين أو المجرمين، فالشخص يتشجع أحياناً من البيئة التي يعيش ضمنها على الإقدام على الجريمة ولاسيما من الأحزاب التي لديها ميليشيا وتحمل سلاحاً خارج إطار الشرعية، بالأمس ألقي القبض على شقيق أحد الوزراء في تجارة المخدرات وآمل من ذلك الوزير أن يقول إنه يتبرأ من شقيقه كي لا يُقال انه يُلبس ثوب الفساد للدولة اللبنانية، كفانا موتاً لشبابنا على الطرقات لأن مجموعة ترغب بأن تعيث فساداً وإفساداً”.

من جهة أخرى، عرض جعجع مع رئيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية روجيه نسناس الأوضاع الاقتصادية في لبنان والعالم العربي، في حضور رئيس مصلحة رجال الأعمال في حزب “القوات اللبنانية” المهندس عزيز اسطفان.