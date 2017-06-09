أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

نقل عن مسؤول أمني تطميناً لأهالي عرسال إلى أن لا معارك فيها ولا مواجهات تؤذي الأهالي.

قال مسؤول حزبي إن ازدياد المطالب والشروط في قانون الانتخاب يخفي خلفيات الأزمة التي يمكن أن تعيد البلد إلى الوراء.

تردّد أن المطالبة بضم قرى شرق صيدا الى دائرة صيدا – جزين دفعت الرئيس بري الى التشدّد والقول “خذوا الزهراني كلها”.

تنسيق جرى بين الأجهزة الأمنية للقبض على المتهم بقتل المهندس روي حاموش.

استاء مشاركون في افطار عكاري من إقدام وزير على تمزيق ورقة توصية أعطاه إياها أحد رجال الدين على مرأى من الجميع.

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يقال – المستقبل

إنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أبلغ زوّاره أنه نزولاً عند رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وافق على اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء رغم أنه في المبدأ لم يكن مؤيّداً لذلك، أمّا اقتراحات تعديل الدستور أو مجلس الشيوخ أو النوّاب المغتربين فليست واردة.

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أسرار الجمهورية

قال أحد زوار واشنطن إنه لاحظ أن صوت مجموعة من الأميركيين مِن أصل لبناني مسموع في الإدارة الأميركية.

سمع أحد الضباط الكبار من قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل يقول لقائد الجيش: «نحن معكم في كل الظروف».

أبلغ حزب بارز أحد المفاوضين في قانون الإنتخاب أن لا ينتظر أجوبة جديدة منه على ما يطرحه.

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أسرار اللواء

غمز : ذكر نائب بمسلسل تأجيل الجلسات النيابية لإقرار قانون انتخاب بالمسلسل الذي كان يحصل في جلسات انتخاب الرئيس.

همس : ما زالت الاشارات الدبلوماسية تتوالى الى مسؤولين كبار بأن شبكة الامان الدولي ما تزال تحيط الاستقرار اللبناني.

لغز : يهمس قطبي وسطي على أسماع مقربين ان الوقت لا يسمح، للتجاذبات، ولا حاجة للدخول في السجالات الطائفية.

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