جعجع تترأس في معراب اجتماعاً لاستكمال متابعة المشاريع التي تحضر لوادي قاديشا

ضمن اطار استكمال متابعة المشاريع التي تحضر لوادي قاديشا ، اجتمعت النائب ستريدا جعجع مساء امس في معراب مع رئيس اتحاد بلديات المنطقة ايلي مخلوف ورئيس بلدية حدشيت روبير صقر بحضور منسق “القوات اللبنانية” في المنطقة النقيب جوزيف اسحاق ورئيس مصلحة النقابات في القوات اللبنانية شربل عيد وامين السر روبير حدشيتي ورئيس مركز حدشيت يوسف ديب .

وقد اطلعت جعجع المجتمعين على المراحل التي قطعتها التحضيرات بشأن البدء بترميم وتأهيل السبع مواقع الواقعة في نطاق بلدة حدشيت وهي : دير مار يوحنا ودير مار جريس وكنيسة مار شليطا وكنيسة القديسة شمونة ودير كفرسلوان والحديقة العامة المطلة على الوادي وبقايا الطاحون الذي كان يعمل على ضغط المياه.

وقد أنتهت الدراسات التي أعدها مدير الوادي المهندس رولان حداد بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار ومع الأونيسكو . اما مسألة تمويل هذه المشاريع التي تبلغ كلفتها نحو 700.000 دولار أميركي ، فقد باتت مؤمنة بمسعى من النائب ستريدا جعجع من خلال مساهمة أحد المتمولين المهتمين بوادي قاديشا ، وبات بدء تنفيذها في مراحل متقدمة جداً.

على خط آخر قالت جعجع : ان هناك مشاريع اخرى اعدها الاونيسكو وقد وصلت الى مراحلها الاخيرة وتتعلق بترميم دير الصليب الواقع ضمن نطاق بلدة حدشيت في وادي حولات ودير مار آسيا الذي يقع ضمن نطاق بلدة حصرون ، بالاضافة الى مشاريع اخرى صغيرة منها عدة طرق للمشاة تربط بعض البلدات بالوادي . وقد وافقت السفارة الايطالية على التبرع بمبلغ نصف مليون يورو لتمويل هذه المشاريع.