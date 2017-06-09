الجيش الصومالي يلاحق مقاتلي “حركة الشباب”

قال الرئيس الصومالي إن جيش البلاد يلاحق مقاتلي حركة الشباب الإسلامية بعد أن هاجموا قاعدة عسكرية في منطقة بلاد بنط، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا.

وهاجم المتشددون قاعدة عسكرية في أف أرور وهي بلدة تبعد 100 كيلومتر عن بوصاصو عاصمة منطقة بلاد بنط شبه المستقلة.

وأشار مسؤول أمني في بلاد بنط إلى أن معظم القتلى كانوا من الجنود، لافتا إلى أن 18 آخرين أصيبوا وعبر عن مخاوفه من أن عددا غير معروف اختطف أيضا.

وتعهد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو في بيان بأن يرد الجيش على هجوم الشباب.

وقال الرئيس الصومالي إنه يجب عدم إظهار أي رحمة في التعامل مع الشباب، متعهّدا بألا تفلت حركة الشباب بهذا.

وختم:”الآن تقوم قواتنا بملاحقة ساخنة للعدو وسيدفعون ثمن الهجوم”.