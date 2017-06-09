كوريا الجنوبية تستنسخ الجلد البشري؟!

استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية جديدة عن طريق الجمع بين طباعة الحبر والمواد الخام المنصهرة. ونتيجة لذلك، حصل العلماء على مادة مكونة من الكولاجين والبوليستر.

هذا وقد تم إنتاج عينات اختبار من هذه المادة، تشبه إلى حد بعيد، الجلد البشري الحقيقي. وتعد تكلفتها صغيرة جدا وفقا لحسابات المطورين، إذ إن إنتاج هذه المادة يتطلب مواردا أقل بـ50 مرة من الطرق الاعتيادية.

ويمكن استخدام الجلد المطبوع في الطب لإعادة تأهيل المرضى، حيث أن هذه الطريقة لا تتطلب زراعة جلد من أجساد بشر.