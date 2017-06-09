تسجيل إصابات بشلل الأطفال في سوريا

أعلنت “المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال” التي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية تسجيل ثلاث إصابات، مؤكدة بنوع من شلل الأطفال في محافظة دير الزور بشرق سوريا.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة سونا باري إنها المرة الأولى تسجل إصابات بشلل الأطفال في سوريا منذ ظهور الوباء في محافظة دير الزور في 2013 و2014.

لكنها أشارت إلى أن سلالة الفيروس مختلفة عن تلك الفترة التي سجلت فيها 36 إصابة، وفق المبادرة.وأوضح الخبراء أنه تم عزل سلالة الفيروس في حالتي إصابة بشلل الأطفال في الخامس والسادس من أيار وكذلك لدى طفل سليم في المجموعة ذاتها، مؤكدين أنه يجري الإعداد لحملات تلقيح تستهدف مجموعات محددة لزيادة مناعة السكان بشكل سريع.

وكشف تحليل اولي للوضع بحسب المبادرة العالمية عن نسبة ضعيفة عموما من المناعة لدى سكان المنطقة، إنما مستويات متينة من مراقبة المرض.

وتابعت أنه تم تعزيز أنشطة المراقبة وزيادة المناعة في الدول المجاورة أيضا.