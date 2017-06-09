البحث في تعديل جدول أعمال دورة المجلس إفساحاً لتمرير التمديد

كشفت مصادر متابعة لـ”الأنباء” عن اتصالات من أجل تعديل جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بحيث يمكن إقرار التمديد للمجلس في حال انتهاء الدورة الاستثنائية ومعها ولاية المجلس في العشرين من يونيو، دون إقرار القانون.

وفي معلومات “الأنباء” أن التعديل الذي طرح يلاحظ فيه اضافة فقرة على جدول أعمال الدورة المتضمن بندا وحيدا، هو قانون الانتخابات، وتشير الإضافة الى اتخاذ مجلس النواب “التدابير اللازمة لمنع الوقوع في الفراغ الدستوري”.

وتشكل هذه الإضافة، التفافا على كلمة “التمديد” الذي يرفض رئيس الجمهورية ميشال عون إيرادها، لأنها قد تشكل تراجعا عن موقفه المعلن ضد التمديد.