ماي أبقت وزراء أساسيين في مناصبهم

أبقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزير المال فيليب هاموند ووزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف التفاوض في ملف “بريكست” ديفيد ديفيس في مناصبهم في الحكومة الجديدة، اضافة الى وزيرة الداخلية امبر راد ووزير الدفاع مايكل فالون.

ويأتي هذا الإعلان لداوننغ ستريت غداة انتخابات تشريعية في المملكة المتحدة ادت الى خسارة حزب المحافظين، برئاسة ماي، الغالبية المطلقة في البرلمان، ما دفعها الى طلب دعم الحزب الوحدوي في ايرلندا الشمالية.