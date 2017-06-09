ترامب اعتبر شهادة كومي اثباتا كاملا لروايته عن قضية التدخل الروسي

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب عبر “تويتر” أن شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي امام مجلس الشيوخ “اثبات كامل” لروايته، بعد ان قال هذا الاخير ان الرئيس ليس موضع تحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات العام الماضي.

وكانت التغريدة التي ارسلت في الصباح الباكر، التعليق الاول لترامب على مثول كومي امام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الخميس حيث أكد ان التحقيق لا يشمل ترامب.