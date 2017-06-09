وأضاف ترامب، مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني بالبيت بالأبيض، أن قطر كانت تاريخيا دولة ممولة للإرهاب.

وقطعت دول عدة على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع الدوحة، بسبب الدور القطري في دعم تنظيمات متشددة وإلحاق الأذى بالأمن القومي العربي.