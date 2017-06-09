دولياتالجمعة 09 حزيران 2017 ترامب يدعو قطر للتوقف “فورا” عن تمويل الإرهابرأى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إن على قطر أن تتوقف فورا عن تمويل الإرهاب، معربا عن أمله في أن تكون القمم التي عقدها بالعاصمة السعودية الرياض، بداية لنهاية الإرهاب.وأضاف ترامب، مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني بالبيت بالأبيض، أن قطر كانت تاريخيا دولة ممولة للإرهاب.وقطعت دول عدة على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع الدوحة، بسبب الدور القطري في دعم تنظيمات متشددة وإلحاق الأذى بالأمن القومي العربي. كلمات مفتاحية:ترامبقطرالمصدر: سكاي نيوز عربية