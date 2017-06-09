تراجع عدد المسافرين إلى أميركا من هذه الدول

عربيا ودولياالجمعة 09 حزيران 2017 تراجع عدد المسافرين إلى أميركا من هذه الدولسجل عدد الوافدين من الدول الاسلامية الست التي يستهدفها مرسوم الهجرة الاميركي تراجعا كبيرا في الاشهر الماضية رغم ان المرسوم معلق حاليا من قبل القضاء الفدرالي الاميركي.وأظهرت بيانات نشرتها الحكومة الاميركية أن عدد القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن تراجع الى النصف عمليا خلال آذار ونيسان بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وسجلت الولايات المتحدة 6372 حالة قدوم من الدول الست خلال هذين الشهرين في مقابل 12100 في الفترة نفسها من العام 2016.ويمكن تفسير هذا الانخفاض بتراجع عدد التأشيرات التي تمنحها الولايات المتحدة الا ان الارقام كانت شبه متطابقة بين العامين لشهر شباط.كلمات مفتاحية:أميركاالمصدر: وكالات