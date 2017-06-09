انخفاض ملموس في الحرارة السبت

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وبقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا مع تكون بعض الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وبقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا مع تكون بعض الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة.

الحرارة على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الارز من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.

الرياح السطحية جنوبية غربية بين 15 و 35 كم/س.

الانقشاع متوسط.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و85%

حال البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 27 درجة.

الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس:26:05 ساعة غروب الشمس:48:19