ابراهيم: أحبطنا محاولة لإحداث الفتنة وتخريب البلد

قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لـصحيفة “الديار” إن العامل الجديد الذي حملته العملية النوعية الاخيرة يكمن في وجود اربعة يمنيين ضمن المجموعة الارهابية، لافتا الانتباه الى انها المرة الاولى التي يتم فيها توقيف يمنيين.

ويشير ابراهيم الى أن الاهداف التي خططت المجموعة الارهابية لضربها، ومن بينها طرابلس والنبطية، “تُبين انه كانت هناك نية لاحداث فتنة ولتعبئة الناس ضد بعضهم البعض”.

ويلفت ابراهيم الانتباه الى أن المخطط الارهابي المُكتشف يُسقط نظرية أن هناك استهدافا لطائفة محددة أو لمذهب معين من دون الطوائف والمذاهب الاخرى، “إذ ان المرافق المستهدفة مختلطة، والمناطق المستهدفة متعددة التلاوين ايضا، وبالتالي فان المقصود هو الاخلال بالامن وتخريب البلد.”

ويؤكد ابراهيم أن الوضع تحت السيطرة الى حد كبير، “لكن لا يوجد أمن مئة بالمئة، واحتمال حدوث اختراق ما يبقى واردا، وإن كنا نسعى الى تفاديه”.

ويضيف: “لقد تعمدنا نشر صورة رجلي الامن العام والامن الداخلي المرفقة ببيان المديرية العامة للامن العام، لاننا اردنا من خلالها توجيه رسالة واضحة بأن التنسيق بين الاجهزة الامنية يتعزز واننا شركاء في مواجهة الارهاب، وانا شخصيًا حريص على تفعيل هذا التنسيق، تطبيقا لخطاب القسم ولتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الدفاع الاعلى بوجوب تطوير الشراكة والتعاون بين الاجهزة المعنية”.