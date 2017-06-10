مقتل جنديين أميركيين في افغانستان

قتل عنصر من القوات الافغانية الخاصة جنديين أميركيين وأصاب اثنين آخرين بجروح خلال عملية مشتركة في ولاية ننغرهار بشرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤول محلي، في آخر حلقة من سلسلة ما بات يعرف بالاعتداءات “من الداخل” التي تستهدف القوات الدولية في افغانستان.

وتبنت حركة طالبان الاعتداء الذي وقع في اقليم أشين المضطرب، معلنة أن المنفذ هو أحد مسلحيها الذي تسلل الى صفوف القوات الخاصة في الجيش.

وقال المتحدث باسم الولاية عطاالله خوجياني لوكالة “فرانس برس”: “فتح جندي افغاني النار على جنود أميركيين في اقليم أشين، ما أدى إلى مقتل جنديين أميركيين. وقتل الجندي الافغاني كذلك في رد على إطلاق النار”.

ورفضت قوات حلف شمال الأطلسي في افغانستان التعليق، مكتفية بالإشارة إلى علمها بوقوع حادثة في شرق افغانستان.

وأفاد بيان مقتضب للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة “سندلي بمزيد من المعلومات في الوقت المناسب”.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد عبر موقع “تويتر” مقتل أربعة جنود أميركيين في الهجوم. ولكن عادة ما يبالغ المتمردون في احصاء قتلى هجماتهم.