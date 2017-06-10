سباق نادي اليخت الملكي الغربي يتحول إلى “مأساة”

أطلق الجيش الكندي، الجمعة، مهمة إنقاذ للوصول إلى سفن شراعية كانت تخوض سباقا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة وتقطعت بها السبل وسط المحيط الأطلسي بعد أن عطلت أمواج عالية ورياح شديدة ترقى إلى درجة الإعصار.

وأعلنت وزارة الدفاع أنها “تتعامل مع نداءات استغاثة من عدد من السفن الشراعية”، وتنسق الجهود مع مراكز الإنقاذ التابعة للبحرية الأميركية والبرتغالية والبريطانية.

وأكّد المتحدث باسم الوزارة دانييل لو بوتيليه أن فرقاطة كندية وسفينتين تابعتين لخفر السواحل وسفينتين مدنيتين توجهت إلى موقع السفن، بناء على نداءات من 3 يخوت حطمتها العاصفة.

وأضاف بوتيليه: “سفينة واحدة على الأقل اقتُلع صاريها بينما تقطعت أحبال ودمرت هياكل سفن أخرى”.

ومن المتوقع أن تصل السفن الكندية إلى موقع السفن خلال ما يتراوح بين 24 و 72 ساعة، فيما أرسلت كندا أيضا طائرة بعيدة المدى للبحث والإنقاذ.

وأبحرت السفن، التي تحمل متنافسا واحدا أو اثنين، من بليموث في إنجلترا إلى نيوبورت في رود آيلاند في إطار منافسات سباق نادي اليخت الملكي الغربي عبر المحيط الأطلسي.

وبدأت 21 سفينة شراعية تمثل نحو 12 دولة السباق بالانطلاق من بليموث في التاسع والعشرين من أيار، وفقا لموقع نادي اليخت على الإنترنت.