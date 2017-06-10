إحباط 5 مخططات إرهابية في بريطانيا

أعلنت كريسيدا ديك قائدة شرطة لندن عن ان بريطانيا أحبطت خمسة مخططات لتنفيذ هجمات بها منذ هجمات وستمنستر في آذار.

وأضافت أن المتشددين الذين قتلوا 35 شخصا في ثلاث هجمات منفصلة لن يشيعوا الخوف لكن الشرطة ستطلب توفير قدر أكبر من الموارد للتعامل مع التهديدات الأمنية.

وتابعت في مقابلة بمقر شرطة لندن على بعد خطوات من جسر وستمنستر حيث قتل مهاجم خمسة أشخاص في 22 آذار: “لندن مدينة آمنة وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أمنكم… لن ندعهم يفوزون”.