جبّور: “جعجع خلّص البلد من الفراغ”… ونحن اكثر الناس حرصاً على مسيحيّي الأطراف

أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبّور ان “القوات” لم نطرح نقل المقاعد النيابية عن عبث.

وأضاف في حديث عبر “الجديد”: “نحن اكثر الناس حرصاً على مسيحي الاطراف حيث نملك شعبية واسعة والمقاعد التي طالبنا بنقلها لا قوة تأثير عليها.

وأوضح أن نقل المقعد الانجيلي في بيروت إلى الدائرة الأولى حسم ، ويجري النقاس حول مقعد طرابلس، مشدداً على أننا “لا نسمح لأحد بالمزايدة علينا بالوطنية والعيش المشترك لا بالامس ولا اليوم ولا في المستقبل وليسمح لنا رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا المجال”.

وأكد جبور أن “الرباعي الاسلامي لا يريد قانون انتخاب بل كان يريد التمديد ومن حرك الموضوع هو الثنائي المسيحي ولا احد يستطيع نكران دور وزير الخارجية جبران باسيل”، لافتاً إلى أن “نجاح مبادرة القوات نجحت بفضل توقيتها الجيد”.

وأشار إلى أن من خلص البلد من الفراغ ومن قانون الستين وهو مبادرة رئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع بترشيح العماد ميشال عون ووصوله للرئاسة.

وأوضح جبور أنه بالمبدا فأن عتبة الفوز هي 10 بالمئة وطريقة احتساب الاصوات قد تم الاتفاق عليها، مضيفاً أن “الصوت التفضيلي هو العائق بشكل أساسي أما على أساس القضاء أو على أساس الدائرة”.