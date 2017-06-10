الصين تحتج على الاتحاد الاوروبي

احتجت الصين بشدة على فرض الاتحاد الاوروبي اجراءات جديدة ضد إغراق السوق طالت بعض منتجاتها من الصلب واعتبرتها بكين غير مبررة وغير مدروسة.

واعتبر المسؤول في وزارة التجارة الصينية وانغ هيجون في بيان “ان الصين تشك بقوة في شرعية قرار المفوضية الاوروبية وقانونيته”.

وأعلنت المفوضية الاوروبية اجراءات تعويضية بشأن منتجات صينية تتهم الصين بمنحها دعما عاما، ما ينعكس سلبا على حرية المنافسة.

ويمكن لهذه الرسوم التي فرضت على صفائح الفولاذ الصيني المصقول بالحرارة والتي تستخدم أساساً في صناعة السفن، ان تبلغ 35،9 بالمئة، بحسب بيان المفوضية.

وبحسب المفوضية فان تحقيقا فتح في ايار 2016 اظهر ان الصناعة الصينية تستفيد خصوصا “من قروض تفضيلية” و”إعادة سداد ضرائب” ما يمكنها من التصدير “باسعار منخفضة بشكل مصطنع”.

لكن بكين ردت بان ما خلصت اليه المفوضية نجم عن عدم فهم لنظام القروض المالية والتطورات التجارية في الصين.

وأكّد المسؤول الصيني في البيان “ان المفوضية الاوروبية تجهل واقع ان صادرات الصلب الصينية الى اوروبا تراجعت بوضوح في 2016”.

وHضاف البيان “انها تستخدم القدرة الفائضة للصين في مجال الصلب ذريعة لتؤكد ان منتجات الصين من صفائح الصلب المصقول بالحرارة تهدد الصناعة في الاتحاد الاوروبي، في حين ان الامر ليس سوى تخمينا لا تكاد تكون له علاقة بالواقع”.