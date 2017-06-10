القرار السياسي اتُّخذ… كرم: فكرة عدوان “شالتنا من الجورة”

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم ان “القرار السياسي اتّخذ بضرورة التوصّل الى قانون انتخاب جديد على أساس النسبية وتأجيل جلسة مجلس النواب إيجابي ودليل على الاتفاق ألا عودة إلى الوراء”، مضيفاً ان “النقطة العالقة الوحيدة في قانون الانتخاب هي كيفية احتساب الصوت التفضيلي”، وشارحاً “ان الصوت التفضيلي في الدوائر الكبرى هو لتحسين لتمثيل وفي الدوائر الصغرى هو لتحسين تمثيل الاحزاب”.

وقال كرم في حديث عبر الـmtv: “إن لا شيء سيعطّل القانون الانتخابي الجديد وهناك قرار أنه سيكون لدينا قانون وكيفية احتساب الصوت التفضيلي لن تعرقل قانون الانتخاب”.

وشدّد كرم على انه ليس هناك خلاف بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” إنما يمكن أن يكون هناك تباين حول بعض الحسابات الإنتخابية، لافتاً الى “اننا في لبنان نحوّل القوانين من قوانين منتهية الصلاحية الى قوانين عصرية”.

وتابع: حلفاؤنا هم “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” وقانون الانتخاب الجديد على أساس النسبية 15 دائرة يؤمّن 50 نائباً مسيحياً أو أكثر من خلال الصّوت المسيحي”، لافتاً الى ان “هناك 3 جهات لها حضورها في الكورة وهي “القوات” و”القومي” ومكاري وحليفنا في زغرتا هو ميشال معوّض”.

وقال كرم: “إن النائب جورج عدوان سره انه استراتيجي وفكرته “شالتنا من الجورة”، وهذه المعركة كانت من الاساس معركة تحسين التمثيل ولا نريد ان نصل الى مكان نخسر فيه التمثيل، و”القوات” كان لديها التوقيت الحقيقي والصحيح لطرح الفكرة طالما هناك جدية باقرار قانون انتخابي جديد، ولو كان هناك اي فريق لا يريد قانون انتخاب فلم نصل الى ما عليه اليوم”، مؤكداً ان الوضع الاقتصادي والسياسي سيتحسن عندما يكون هناك قانون انتخابي جديد.

وأشار كرم الى ان المقاعد الـ6 التي يتم بحثها في قانون الانتخاب الجديد لا تعطي المغتربين الحق في القرار الوطني، واي لبناني يعيش في الغرب لا يستطيع ان يجاهر بعلاقته او تأييده لـ”حزب الله” لانه يمكن ان يتعرض لضغوطات.