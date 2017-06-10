مصادر “التيار”: ما يحكى عن توتر بيننا وبين “القوات” كلام فارغ

وصَفت مصادر في “التيار الوطني الحر” ما يُحكى عن توتّر في العلاقة بين “التيار” و”القوات اللبنانية” بأنّه كلام فارغ.

وأكّدت لـ”الجمهورية” أنّ التنسيق قائم ومستمرّ، وكلّ المسائل الانتخابية تطرَح بإيجابية، والهدف واحد والهمّ مشترَك، وهو تحسين التمثيل المسيحي. ففي الاستراتيجية الهدفُ واحد، وقد أثبتنا مراراً أنّنا نعمل على سكّة واحدة، أمّا في التكتيك فلكلٍّ أداؤه وأسلوبه”.