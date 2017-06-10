“الامن العام” لوسائل الاعلام: لتوخي الدقة

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي:

“على أثر تعميم البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 9/6/2017 حول كشف الشبكة الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بعمليات انتحارية وتفجير واغتيالات في بعض المناطق اللبنانية والتي ادت الى توقيفات، صدرت في بعض وسائل الإعلام تحليلات عن الأماكن التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذ عملياتهم فيها ووضعوا لها سيناريوهات مختلفة.

إن المديرية العامة للأمن العام تفيد ان بعض الاستنتاجات التي بنيت على مضمون البيان الرسمي غير دقيقة إن لجهة الأماكن او السيناريوهات. وبناء عليه، تتمنى المديرية العامة للأمن العام على وسائل الإعلام، التي تقوم بدور مشكور في نقل الحقيقة، توخي الدقة وعدم الاستنتاج من خارج المعلومات الرسمية في امور امنية حساسة، والتي تستوجب مقاربة واقعية للوضع الأمني المستتب في لبنان، مع الجهد الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب وردعه بعمليات إستباقية، وأن تساهم في تدعيم الإستقرار الأمني الداخلي الذي ينعم به لبنان، واشاعة اجواء الاطمئنان عند المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والاجانب